Свыше 50 рейсов задержано и отменено в Москве

В аэропортах Москвы задержано и отменено 53 рейса. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.13 мск, в Домодедово отменили один вылет, а также 14 рейсов задержали.

При этом во Внуково задержали 34 вылета.

Кроме того, в Шереметьево было задержано два вылета и столько же отменено.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.