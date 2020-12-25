Прибывающих в Турцию авиапассажиров обяжут иметь отрицательный тест на COVID-19

Турецкие власти обязали всех авиапассажиров, прибывающих в страну из-за рубежа с 28 декабря, иметь отрицательный тест на коронавирус. Об этом заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, передает РИА «Новости».

«Все пассажиры, прибывающие в Турцию, с 28 декабря самолетом, а с 30 декабря – наземным транспортом, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов перед въездом. Иначе им будет отказано во въезде в Турцию», — говорится в сообщении.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 79 млн заболевших, свыше 55,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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