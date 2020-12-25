В Приморье 31 декабря объявлен выходным днем

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря для госслужащих. Об этом сказано на странице правительства региона во «ВКонтакте».

Речь идет о сотрудниках исполнительной власти, правительства и аппарата губернатора, госслужащих, а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственных гражданских служащих края, указывается в заявлении.

Таким образом, 31 декабря для них будет выходным.

Отмечается, что власти рекомендуют руководителям организаций на территории Приморья организовать рабочее время на своих предприятиях аналогичным образом.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов принять решение и сделать 31 декабря в 2020 году официальным выходным днем.

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