Власти Петербурга разрешили открыть зимние террасы кафе на время праздников

Власти Санкт-Петербурга разрешили открыть зимние террасы кафе и ресторанов в городе на время новогодних праздников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее решение значится в постановлении городского правительства, которое отвечает за благоустройство.

Согласно тексту документа, зимние террасы можно будет открыть с 25 декабря по 10 января.

Данное решение также разрешает открывать террасы, площадь которых не превышает площадь самого общепита.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 79 млн заболевших, свыше 55,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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