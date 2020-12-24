Турция хочет закупить 4,5 млн доз вакцины Pfizer

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна намерена закупить вакцину американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, чтобы привить население от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в январе 2021 года страна намерена получить 1 — 1,5 млн доз вакцины, а до конца марта — 4,5 млн доз.

«Так как эту вакцину разрабатывали двое этнических турок, мы с самого начала хотели, чтобы ее использовать в Турции. Проблема была в ответственности производителя. В ходе переговоров частично этот вопрос удалось решить», — сказал Коджа.

По его словам, соглашение Турции на получение поставки может предусматривать до 30 млн доз препарата.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 79 млн заболевших, свыше 55,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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