Следствие требует ареста пятерых соратников Марцинкевича по обвинению в двойном убийстве

Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы арестовать еще пятерых соратников националиста Максима Марцинкевича, обвиняемых в двойном убийстве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Накануне, 23 декабря, СК сообщил о задержании и предъявлении обвинения по статье «убийство двух и более лиц, совершенное группой по мотивам национальной ненависти и вражды» в отношении шести человек. Был арестован первый из них — Семен Токмаков.

Отмечается, что Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев и Алексей Гудилин обвиняются в убийствах в начале 2000-х годов, о которых следствию рассказал Марцинкевич, находясь под стражей.

По данным СК и ФСБ, Токмаков дал показания по убийству в декабре 2003 года двух лиц иностранного происхождения в Москве.

16 сентября Максим Марцинкевич, более известный под именем Тесак, был найден мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По официальной версии следствия, он покончил с собой.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

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