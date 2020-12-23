РФПИ: Аргентина официально зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил ТАСС, что Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, которая официально зарегистрировала на своей территории вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

В РФПИ сообщили, что данную вакцину зарегистрировало Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины.

В фонде отметили, что регистрация была выполнена в рамках ускоренной процедуры.

«Вакцина получила одобрение регулятора без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Аргентины на основе результатов фазы III клинических исследований в России», — говорится в сообщении.

По последним данным, в Аргентине зафиксировано 1 555 279 случаев COVID-19, вылечились 1 379 726, погибли 42 254 человека.

В России выявили свыше 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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