Телеканал на Украине получил предупреждение за показ пресс-конференции Путина

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины вынес предупреждение телеканалу «НАШ» из-за того, что это СМИ транслировало пресс-конференцию президента России Владимира Путина, передает пресс-служба регулятора.

«Телеканалу «НАШ» объявлено предупреждение за пропагандистскую трансляцию», — указано в заявлении.

Как сообщил регулятор, проверка лицензиата осуществлялась на основании мониторинга 19 декабря 2019 года. Тогда в эфире телеканала была зафиксирована в период с 13.08 до 13.59 (с 14.08 до 14.59 мск) трансляция в прямом эфире части пресс-конференции российского лидера. Также одновременно происходила прямая трансляция с улицы Крещатик в Киеве с титрами «Нацкорпус перекрыл Крещатик», а пресс-конференция Путина сопровождалась плашками с цитатами, которые «не соответствовали содержанию пресс-конференции в указанном отрезке времени», указывает украинский национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Там отметили, что пресс-конференция не сопровождалась комментариями представителей этого телеканала или гостей студии после окончания прямой трансляции.

В регуляторе добавили, что «НАШ» должен в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Мы белые и пушистые»: что Путин сказал журналистам

— Журналист «Би-би-си» рассказал, почему «сбежал» с пресс-конференции Путина

— Кравчук ответил на заявление Путина по Донбассу