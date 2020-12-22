Названо допустимое количество бутербродов с маслом и красной икрой в Новый год

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, сколько бутербродов с маслом и красной икрой допустимо съесть в Новый год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что красная икра на праздничном столе обязательно должна быть свежей.

По ее словам, в новогоднюю ночь допустимо съесть два-три бутерброда, однако при этом следует проследить, чтобы остальные употребляемые блюда были менее калорийными.

«Мы видим, что бутерброд с маслом и красной икрой — это уже 250-270 килокалорий, то есть если 3 бутерброда — это 850 килокалорий, значит, тогда только шампанское и еще немного салата», — добавила Стародубова.

Диетолог заключила, что если человек планирует употребить много разных блюд в праздник, то ему стоит ограничиться одним бутербродом и желательно без масла.

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