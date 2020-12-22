Шесть работников пострадали при выбросе сероводорода на предприятии под Иркутском

Шесть сотрудников лесоперерабатывающего предприятия в иркутском Усть-Илимске пострадали при выбросе сероводорода. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Иркутской области.

Отмечается, что по факту произошедшего следователи начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ «нарушение требований охраны труда».

По данным СК, инцидент произошел 22 декабря на промплощадке предприятия, во время осуществления работ произошел выброс сероводорода. Пострадали шесть работников, двое из которых сейчас находятся в реанимации в стабильном состоянии, уточнили в ведомстве.

В «Группе Илим», на промплощдке которой произошло ЧП, назвали утечку «локальной». Там уточнили, что никаких выбросов за пределы предприятия не произошло.

«Выброса газа за пределы цеха и в атмосферу не было. Загазованность на месте инцидента ликвидирована, работает специальная комиссия по расследованию происшествия. Комбинат работает в штатном режиме. Экологических и техногенных последствий, а также угрозы жизни и здоровью остальных сотрудников и жителей города нет», — сообщили «Газете.Ru» в компании.

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