Диетологи дали советы по распитию шампанского в Новый год

Врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева рассказала о правилах употребления шампанского в Новый год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что допустимой нормой является один — два бокала, поскольку так напиток позволит достичь позитивный психологический эффект и не навредит.

Аналогичного мнения придерживается и научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина. По ее словам, шампанское быстрее других алкогольных напитков «ударяет в голову».

Она подчеркнула, что игристое вино противопоказано подросткам, беременным и кормящим женщинам, а также людям с индивидуальной непереносимостью. В качестве альтернативы Кошечкина предложила использовать лимонады или газированную воду с яблочным соком.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Хорошая профилактика»: что приготовить на Новый год в пандемию

— Гастроэнтеролог перечислила самые вредные блюда на новогоднем столе

— Нарколог назвал два повода для употребления алкоголя