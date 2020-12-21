Диетологи дали советы по распитию шампанского в Новый год
Врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева рассказала о правилах употребления шампанского в Новый год. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что допустимой нормой является один — два бокала, поскольку так напиток позволит достичь позитивный психологический эффект и не навредит.
Аналогичного мнения придерживается и научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина. По ее словам, шампанское быстрее других алкогольных напитков «ударяет в голову».
Она подчеркнула, что игристое вино противопоказано подросткам, беременным и кормящим женщинам, а также людям с индивидуальной непереносимостью. В качестве альтернативы Кошечкина предложила использовать лимонады или газированную воду с яблочным соком.
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