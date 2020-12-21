Саудовская Аравия закроет границы из-за выявленного нового штамма коронавируса

Саудовская Аравия приняла решение о закрытии воздушных и сухопутных границ с другими государствами на фоне данных о выявлении и распространении нового штамма коронавируса. Об этом сообщает SPA.

Такое ограничение власти намерены ввести сроком на неделю после соответствующих рекомендаций минздрава страны.

«Власти королевства решили временно приостановить все международные авиарейсы кроме экстренных случаев на одну неделю с возможностью продления запрета на еще одну неделю», — отмечает агентство со ссылкой на источник.

Кроме того, Саудовскую Аравию смогут покинуть те рейсы, которые уже прибыли в королевство.

Ранее некоторые европейские страны сообщили о намерении приостановить авиасообщение с Великобританией из-за опасности обнаруженного там нового штамма коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

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