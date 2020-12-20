Умер прокурор Якутии Олег Нарковский

Прокурор Республики Саха (Якутия) Олег Нарковский скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Причиной стала долгая тяжелая болезнь.

«Олег Нарковский был настоящим профессионалом, был верен служебному долгу и внес достойный вклад в защиту и укрепление законности и правопорядка в нашем регионе», — отметили в пресс-службе главы Якутии Айсена Николаева и правительства республики.

Нарковского назначили прокурором Якутии в июне 2019 года. До этого он служил в органах прокураторы Красноярского края.