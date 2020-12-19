Росздравнадзор проверит медпомощь пациентам госпиталя в Курске после сбоя газификатора

Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи пациентам, переведенным из COVID-госпиталя в Курске после поломки газификатора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Курской области проверит качество оказания медпомощи пациентам в Курске, которые были переведены из ковидного госпиталя на базе роддома в другие больницы по причине поломки газификатора», – указано в сообщении.

Проверка проводится по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что в переоборудованном под госпиталь для больных COVID-19 роддоме в Курске случился сбой подачи кислорода.

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