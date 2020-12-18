Подозреваемый в госизмене физик Губанов на допросе в ФСБ частично признал вину
Адвокат Ольга Динзе, представляющая интересы ученого-физика Андрея Губанова, сообщила, что на первом допросе в ФСБ ее подзащитный частично признал вину в государственной измене, но потом отказался от этих показаний, передает ТАСС.
Юрист рассказала, что изначально в материалах дела имеется запись о частичном признании Губановым вины. По словам Динзе, при личном общении ученый сказал ей, что не признает вину.
«Видимо, на первом допросе его спросили, передавал ли он некие отчеты в рамках международного сотрудничества. Он ответил утвердительно. И это использовали как признание вины. Но сейчас его позиция в следующем: он не признает вину, я считаю, что его ввели в заблуждение в ходе допроса, на котором он ее частично признал», — сказала Динзе.
Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал физика до 2 января следующего года по подозрению в государственной измене.
ФСБ России подозревает Губанова в передаче секретных российских разработок в области авиационной промышленности.
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