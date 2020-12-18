Россия представит новые вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что скоро появятся новые российские вакцины от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

«Имеются в виду и «Спутник V», и «Эпиваккорона», и в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины», — сказал Путин.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 74 млн заболевших, 52 млн выздоровели, больше 1,6 млн человек скончались. В России выявили уже 2,6 млн человек с COVID-19.

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