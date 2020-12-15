В России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 26 689 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб.

Больше всего за последние 24 часа случаев инфекции зафиксировано в Москве (5418), Санкт-Петербурге (3765), Московской области (1392).

По данным оперштаба, 19,4% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, за сутки зафиксировано 577 летальных исходов заболевания, полностью выздоровели 24 813 человек.

За все время пандемии в России выявлено 2 707 945 случаев COVID-19, из них 47 968 — с летальным исходом. При этом вылечились 2 149 610 пациентов.

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