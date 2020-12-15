В России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 26 689 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб.
Больше всего за последние 24 часа случаев инфекции зафиксировано в Москве (5418), Санкт-Петербурге (3765), Московской области (1392).
По данным оперштаба, 19,4% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, за сутки зафиксировано 577 летальных исходов заболевания, полностью выздоровели 24 813 человек.
За все время пандемии в России выявлено 2 707 945 случаев COVID-19, из них 47 968 — с летальным исходом. При этом вылечились 2 149 610 пациентов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве около 37 тысяч организаций нарушили меры по коронавирусу
— Настоятель храма в Челябинске умер от последствий коронавируса
— Роспотребнадзор рассказал о состоянии добровольцев, привившихся «ЭпиВакКороной»