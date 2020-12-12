Итальянец, просивший у Путина гражданство России, получил паспорт
Проживающий в Красноярске волонтер из Италии Валерио Дзанетти, который ранее попросил у президента Владимира Путина российское гражданство, получил паспорт РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Отмечается, что Дзанетти получил паспорт 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации.
На торжественном мероприятии присутствовали начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий и губернатор Красноярского края Александр Усс.
По словам Волк, итальянец был признан носителем русского языка на заседании комиссии главка. Она также добавила, что при помощи сотрудников полиции были своевременно собраны и оформлены все необходимые документы и решение о приеме в гражданство РФ.
При получении паспорта Дзанетти поблагодарил президента, органы государственной власти и сотрудников полиции за то, что они осуществили его мечту, уточнила представитель МВД.
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