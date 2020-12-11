Путин рассмотрит возможность декриминализации статьи о призывах к экстремизму

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть идею члена СПЧ Александра Верховского, который предложил изучить возможность декриминализации статьи о призывах к экстремистской деятельности, передает РИА «Новости».

В четверг, 10 декабря, глава государства по видеосвязи провел встречу с членами президентского Совета по правам человека.

Верховский предложил Путину сделать с этой статьей, процедуру, которая была уже проделана с призывами к сепаратизму, «чтобы в первый раз это было административное правонарушение, и только во второй было уголовное».

В свою очередь российский лидер отметил, что призывы к экстремистской деятельности являются не менее опасной вещью, чем призывы к сепаратизму, исходя из того, что случается на практике в жизни.

«Призывы к экстремистской деятельности в многонациональном государстве — это очень вещь серьезная и очень опасная, я уже не говорю, что все, что касается экстремизма, напрямую связано с терроризмом», — сказал Путин.

Президент отметил. что данное предложение будет рассмотрено.

«Я просто сейчас не могу вам сказать окончательно свое мнение по этому вопросу», — добавил Путин.

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