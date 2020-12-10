Поговорившая с Путиным пенсионерка рассказала, что не стала у него ничего просить

Ветеран из Ессентуков Наталья Донскова заявила, что ничего не попросила у президента России Владимира Путина во время телефонного разговора с ним. Об этом «Газете.ru» рассказала сама пенсионерка.

«Ничего я не хотела, он мне сам позвонил — Путин. Все приходят ко мне и спрашивают: «кому вы звонили?», «сколько вы говорили?», «что вы хотели от человека?». Да я ничего ни от кого не хочу. У меня квартира есть хорошая, у меня пенсия хорошая, я только сама нехорошая», — пошутила ветеран в беседе с «Газетой.ru».

Наталья Ивановна уточнила, что узнала о звонке президента от мэра Ессентуков Александра Некристова. По словам Донсковой, он сам пришел к ней домой.

Ранее Владимиру Путину во время заседания СПЧ в четверг доложили о пенсионерке из Ставропольского края Наталье Донсковой, которая в рамках акции «Елка желаний» загадала желание поговорить с Путиным. Он попросил ФСБ и МВД узнать контакты 97-летней пенсионерки. К концу заседания телефон был найден, и президент созвонился с Натальей Ивановной.

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