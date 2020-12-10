В Москве не планируют вводить новые ограничения в новогодние праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти не собираются вводить в столице новые ограничения в новогодние праздники. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что никаких дополнительных ограничений, а также каких-либо дополнительных штрафных и административных санкций власти столицы не планируют.

«Конечно, москвичи будут гулять по улицам, паркам, скверам, но при этом никаких массовых специальных мероприятий мы там устраивать не собираемся», — добавил Собянин.

По последним данным, в Москве выявили уже 671 948 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 512 969 человек выздоровели, 9 645 пациентов скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин заявил, что эпидемия коронавируса растет в Москве по всем параметрам

— Собянин заявил о готовности Москвы к более масштабной вакцинации от COVID-19

— Более 96 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение режима самоизоляции