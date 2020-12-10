Путин поручил ФСБ и МВД найти желающую с ним поговорить пенсионерку

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ и МВД найти пожилую женщину, которая загадала разговор с главой государства в рамках акции «Елка желаний», передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что с удовольствием побеседует с пенсионеркой, но ему не предоставили ее номер телефона.

«А то сказали, что приглашает в гости, сказали, что старушка будет очень рада, но адреса не оставляете. Телефончик дайте!» — сказал Путин.

Он попросил главу ФСБ и МВД найти женщину и уточнил, что речь идет о 97-летней жительнице Ставропольского края Наталье Донсковой.

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