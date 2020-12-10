В сети продают визитку Путина за 550 тысяч рублей

Пользовательница «Авито» выставила на продажу визитку президента России Владимира Путина.

На черно-белой визитной карточке с гербом Петербурга указана должность Путина на момент работы в администрации города — заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии. Также на ней есть контактные данные.

«Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке», — говорится в объявлении.

Пользовательница сервиса отмечает, что в то время работала в компании у советника Путина.

Купить визитку предлагается за 550 тыс. руб., однако возможен торг.

Ранее на «Авито» было размещено объявление о продаже белой рубашки, которую якобы забыл Путин в одном из отелей Нижнего Новгорода. Продавец готов был отдать ее за 165 тыс. руб.

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