Почти половина семей в России не будет приглашать Деда Мороза из-за коронавируса

В России из-за коронавируса 48% родителей не будут приглашать к детям Деда Мороза и Снегурочку в гости. Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом SuperJob.

11% родителей позовут для детей новогодних аниматоров.

26% опрошенных сообщили, что Деда Мороза и Снегурочку сыграют для детей родные и близкие. 15% родителей еще не определились, звать ли в гости Деда Мороза.

Исследование базы резюме также подтверждает снижение спроса на услуги новогодних аниматоров. Так, число вакансий Дедов Морозов снизилось на 60% по сравнению с прошлым годом.

Стоимость выезда Дедов Морозов в Москве оценивается в сумму от 2000 до 5000 руб.

Также отмечается, что в этом году в ход идут различные стратегии для клиентов. Например, некоторые семьи предпочитают приглашать Деда Мороза с отрицательными результатами теста на COVID-19, другие хотят получить поздравление новогодних аниматоров онлайн.

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