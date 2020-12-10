Мясников жестко ответил хейтерам

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на критику в свой адрес по поводу неверного прогноза пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он написал в своем Telegram.

Он отметил, что его «попрекнули» прогнозом, который он давал в феврале, марте 2020 года, о том, что вероятность заражения COVID-19 у россиянина составляет менее сотой процента.

«Это гадалку можно упрекать в неверном прогнозе. В науке любой прогноз делается на основе анализа данных, доступных на то время», — написал Мясников.

По его словам, на тот момент исследователи не располагали данными о способности развития коронавирусной инфекции в бессимптомный доклинический период.

Врач напомнил, что предполагал два варианта развития событий: «90% было за то, что все обойдется «малой» кровью» и что «может полыхнуть по всему миру». Он добавил, что в итоге все случилось по второму сценарию.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 69 млн заболевших, свыше 47,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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