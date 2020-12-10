В Москве в четверг ожидается до -10°С

В Москве в четверг, 10 декабря, ожидается облачная погода без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха составит до -6°С. Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 3 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -10°С, скорость ветра составит 4 м/с.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

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