Режим повышенной готовности ввели в Иркутске после землетрясения на Байкале
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Власти Иркутска приняли решение о введении в городе режима повышенной готовности после землетрясения на озере Байкал. Об этом сообщает РИА «Новости».
В пресс-службе администрации города отметили, что дежурные службы Иркутска собирают информацию о последствиях катаклизма.
«По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введен режим повышенной готовности», — добавили власти.
Ранее на Байкале было зафиксировано землетрясение, интенсивность толчков в эпицентре оценивалась в 7,6 баллов. В Иркутске также ощущались толчки магнитудой 5,5.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: