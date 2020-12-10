Режим повышенной готовности ввели в Иркутске после землетрясения на Байкале

Власти Иркутска приняли решение о введении в городе режима повышенной готовности после землетрясения на озере Байкал. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе администрации города отметили, что дежурные службы Иркутска собирают информацию о последствиях катаклизма.

«По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введен режим повышенной готовности», — добавили власти.

Ранее на Байкале было зафиксировано землетрясение, интенсивность толчков в эпицентре оценивалась в 7,6 баллов. В Иркутске также ощущались толчки магнитудой 5,5.

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