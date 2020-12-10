В Москве задержано и отменено почти 20 рейсов

В аэропортах Москвы отменили и задержали 17 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 00.08 мск, во Внуково отменено пять вылетов и один рейс был задержан.

При этом в Домодедово три рейса отменили.

Кроме того, в Шереметьево отменили шесть вылетов, а два — задержали.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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