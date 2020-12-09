В России выявлено 26 190 случаев коронавируса за сутки

В России выявили 26 190 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что больше всего новых случаев инфекции за последние 24 часа было зафиксировано в Москве (5 145), Санкт-Петербурге (3 761), Московской области (1 372).

За прошедший день выздоровели 26 266 человек, скончались 559.

Всего в стране зафиксировано 2 541 199 случаев инфицирования, вылечились 2 007 792 пациента, скончались 44 718.

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