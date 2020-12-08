Названы сроки начала поставок вакцины «Спутник V» во все регионы

Поставки российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» начнутся после 10 декабря текущего года, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам Мурашко, на данный момент вакцину уже доставили в Московскую область и Новосибирск, ведутся поставки в республику Коми и ряд других регионов.

«Сегодня уже в рамках плановой вакцинации около 50% регионов ее уже получили. И после десятого числа начнется поставка во все регионы», – добавил глава Минздрава.

За все время пандемии в России выявлено более 2,5 млн случаев COVID-19, из них более 44 тысяч — с летальным исходом. Всего в мире коронавирусом заразились более 67 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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