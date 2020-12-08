Число пострадавших при отравлении хлором в Астрахани выросло до 32

Число пострадавших в результате отравления хлором в бассейне в Астрахани увеличилось до 32 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

«В настоящий момент в стационары Астраханской области госпитализированы 32 пострадавших вчера в результате массового отравления парами хлора в бассейне», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в городской больнице имени С. М. Кирова проходят лечение 12 взрослых, 20 детей лежат в больнице имени Н. Н. Силищевой. Состояние детей оценивается как средней степени тяжести, состояние взрослых стабильное.

Ранее стало известно, что несколько человек были госпитализированы после отравления в одном из астраханских бассейнов 7 декабря. Предположительной причиной является превышение концентрации хлора при обработке воды. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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