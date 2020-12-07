Семья блогера Reeflay поможет родственникам девушки организовать ее похороны

Семья блогера Станислава Решетняка, известного как Reeflay, выразила готовность оказать помощь родственникам погибшей девушки, которая погибла во время стрима. Об этом сообщает РИА «Новости».

Адвокат Решетняка Евгений Кулагин отметил, что мать блогера связалась с сестрой погибшей.

По его словам, потерпевшая сторона заявила, что «с благодарностью эту помощь примет».

2 декабря Решетников в прямом эфире обнаружил на балконе своего дома в Подмосковье неподвижное тело беременной подруги, он не останавливал трансляцию до приезда врачей, которые констатировали смерть девушки. Позже блогера доставили к следователям. По словам источника в правоохранительных органах, стример отрицает свою причастность к гибели знакомой.

В отношении 30-летнего Решетникова возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). В настоящее время он арестован.

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