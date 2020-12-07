Блогер Reeflay не признал свою вину за убийство девушки во время стрима

Блогер Станислав Решетняк, известный как Reeflay, заявил, что сожалеет о гибели его девушки, однако юридически ответственность не признает. Об этом сообщает РИА «Новости».

Его адвокат Евгений Кулагин отметил, что блогер также чувствует моральную ответственность за произошедшее.

«Валентина Григорьева умерла от кровоизлияния в мозг, и между его действиями и наступившей смертью нет причинно-следственной связи», — подчеркнул он.

2 декабря Решетников в прямом эфире обнаружил на балконе своего дома в Подмосковье неподвижное тело беременной подруги, он не останавливал трансляцию до приезда врачей, которые констатировали смерть девушки. Позже блогера доставили к следователям. По словам источника в правоохранительных органах, стример отрицает свою причастность к гибели знакомой.

В отношении 30-летнего Решетникова возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). В настоящее время он арестован.

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