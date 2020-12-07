В Якутске изъято почти 40 л антисептика после массового отравления людей

Роспотребнадзор изъял 37 л спиртосодержащего антисептика, которым отравились девять жителей Таттинского района Якутии, восемь из которых насмерть. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии республики.

Всего было проверено 475 объектов, в шести из них обнаружен данный антисептик, производства ИП Калинин. «Изъято 37 литров опасной продукции», — рассказали в пресс-службе.

В ноябре восемь жителей села Томтор Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик для обработки рук. Всего отравление получили девять человек. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число умерших после отравления антисептиком в Якутии увеличилось до семи

— В Якутии снимут с продажи антисептик, которым насмерть отравились семь человек

— «Слепота и смерть от удушья»: почему нельзя пить антисептик