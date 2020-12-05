Ящики тысяч постаматов PickPoint самостоятельно открылись из-за кибератаки

Сеть постаматов PickPoint пострадала от хакерской атаки, результатом которой стал сбой в работе постаматов, сообщается на официальном сайте компании.

Инцидент произошел днем 4 декабря, указано в сообщении. Ящики постаматов, в которых находились еще не полученные заказы, самостоятельно открылись, следует из появившихся в сети видеозаписей.

По данным компании, причиной произошедшего стала кибератака неустановленных лиц на провайдеров, обеспечивающих для постаматов доступ в интернет.

Атака коснулась 2732 постаматов, что составляет 25% сети, рассказали в пресс-службе PickPoint агентству ТАСС.

После инцидента в компании был создан штаб оперативного реагирования, организовано персональное оповещение получателей по статусам заказов, оказавшихся в постаматах в момент сбоя, отмечается в релизе.