Строящийся под Орлом свинокомплекс горит на площади более 5 тысяч «квадратов»

В Орловской области загорелось здание строящегося свинокомплекса. Об этом сообщает ТАСС.

В МЧС уточнили, что пожар произошел в населенном пункте Девятино.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление и горение свинокомплекса», — отметили в ведомстве.

Там также добавили, что возгорание было локализовано на площади 5 280 кв. метров.

Информация о пострадавших и погибших не приводится.

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