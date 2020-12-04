Строящийся под Орлом свинокомплекс горит на площади более 5 тысяч «квадратов»
Ника Пикекатлет
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В Орловской области загорелось здание строящегося свинокомплекса. Об этом сообщает ТАСС.
В МЧС уточнили, что пожар произошел в населенном пункте Девятино.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление и горение свинокомплекса», — отметили в ведомстве.
Там также добавили, что возгорание было локализовано на площади 5 280 кв. метров.
Информация о пострадавших и погибших не приводится.
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