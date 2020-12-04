ВОЗ обеспокоена ростом ощущений быстрого завершения пандемии в мире

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в организации обеспокоены тем, что в мире распространяются настроения в отношении быстрого завершения пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что на появление таких ощущений повлияли новости о достижениях в разработке вакцин от COVID-19.

«Прогресс в вакцинах всех нас воодушевляет, и сейчас мы начинаем видеть свет в конце туннеля», — добавил Гебрейесус.

Однако гендиректор ВОЗ напомнил, что в ряде регионов сохраняется ситуация с быстрым распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, это «оказывает огромное давление на больницы, отделения интенсивной терапии и работников здравоохранения».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 65,5 млн заболевших, свыше 45,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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