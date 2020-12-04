В ООН ожидают катастрофический 2021 год

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что 2021 год может стать для мира катастрофическим. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, мир в следующем году может столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом.

Он отметил, что к данным выводам организация пришла «исходя из того, что мы видим на данном этапе».

Директор ВПП добавил, что число людей, которые находятся на грани голодной смерти выросло с 80 до 135 миллионов человек из-за вооруженных конфликтов, которые проходили в течение последних четырех лет.

«Поскольку мы потратили $19 трлн, этих денег может не быть и не будет, скорее всего, в 2021 году. Происходит экономический спад, и потребности увеличились вдвое», — подчеркнул Бизли.

Он заключил, что гуманитарный кризис удастся избежать, если будут собраны необходимые средства.

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