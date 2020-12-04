Кипр может отменить ПЦР-тесты для вакцинированных туристов

Власти Кипра могут отменить ПРЦ-тесты на коронавирус SARS-CoV-2 для авиапассажирова, которые прошли вакцинацию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующие поправки были внесены в утвержденный советом министров страны план действий по постепенному возобновлению полетов и открытию аэропортов. Ожидается, что переходный этап начнется с 15 января, а сам документ вступит в силу с 1 марта 2021 года.

Кроме того, план предусматривает новое деление стран по эпидемиологической ситуации. Теперь классификация будет состоять из «красной», «оранжевой», «зеленой» и «серой» зон.

Категория «А» («зеленая») не предусматривает никаких ограничительных правил по посещению страны. Для пассажиров стран «В» («оранжевая») план предусматривает наличие результатов теста, проведенного за 72 часа до вылета. Вылетающим из зоны «С» («красная»), в которой находится и Россия, необходимо сдать два теста на коронавирус, однако им не предписан обязательный карантин по приезде.

Туристов из стран, относящимся к «серой» категории, обяжут сдать тест за 72 часа до вылета и пройти карантин после прибытия на Кипр.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Приплыли: коронавирус возвращает круизные лайнеры обратно в порты

— Тунис отменил самоизоляцию для въезжающих в страну

— Кипр откроет границы для россиян с 1 марта