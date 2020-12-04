ФСБ сообщила о перестрелке с вооруженными нарушителями на границе с Украиной
Карина Казанцева
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Три вооруженных человека попытались прорваться из Украины в Россию, произошла перестрелка. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.
«На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что нарушители оказали сопротивление. Один из них убит, двое скрылись.
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