ФСБ сообщила о перестрелке с вооруженными нарушителями на границе с Украиной

Три вооруженных человека попытались прорваться из Украины в Россию, произошла перестрелка. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

«На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что нарушители оказали сопротивление. Один из них убит, двое скрылись.

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