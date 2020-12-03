Россиян предупредили о похолодании с выходных
Ника Пикекатлет
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о том, что в европейской части России в ближайшее время ожидается похолодание. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что причиной погодных изменений станет формирование сильного антициклона.
По его словам, с субботы, 5 декабря, температурный режим начнет снижаться на 1°С — 2°С ежедневно.
«Уже будут ночные температуры приближаться к двузначным значениям в субботу — воскресенье. Днем тоже будет вполне морозная погода», — подчеркнул Вильфанд.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.
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