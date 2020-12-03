Почти 30 рейсов задержано и отменено в Москве

В столичных аэропортах отменили и задержали 25 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Такие данные приведены по состоянию на 0.05 мск.

Так, в Домодедово отменили два вылета, а еще три были задержаны.

При этом во Внуково отменено восемь рейсов, а задержанными числятся пять вылетов.

Кроме того, в Шереметьево отменили пять рейсов, а два — задержали.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.