Путин объявил об открытии медцентра для пациентов с COVID в Южно-Сахалинске

В конце декабря в Южно-Сахалинске откроется новый медицинский центр для пациентов с коронавирусом, объявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».

«Чуть позже, но уже в этом месяце войдет в строй медцентр в Южно-Сахалинске», — сказал Путин.

В Сахалинской области коронавирусом заразились 11 596, выздоровели 8 499, скончались 7 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 643 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

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