СК опроверг слухи о проверке слов Навального на экстремизм

Следственный комитет России опроверг информацию СМИ о том, что якобы начал проверять высказывания Алексея Навального на предмет экстремизма, передает РИА «Новости».

Ранее ряд изданий со ссылкой на источник сообщили, что внимание СК РФ привлекли высказывания Навального в эфире радио «Эхо Москвы». В ведомстве якобы выясняют, не являются ли данные высказывания призывом к свержению конституционного строя России.

Однако официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что эта информация не соответствует действительности. Петренко призвала прессу распространять «только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников».

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