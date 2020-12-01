Минздрав встревожен ситуацией с COVID-19 в Петербурге и Калининградской области

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в 17 российских регионах осталось меньше 5% свободных коек в больницах для пациентов с коронавирусом.

«Хочу отметить, что сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 субъектах РФ», — сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, трансляцию которого ведет «Россия 24».

Министр отметил, что наибольшую тревогу вызывает ситуация в Калининградской области и Петербурге.

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