Суд Москвы вынес решение по делу о покушении на главу центра «Э» Ингушетии

Басманный суд Москвы вынес решение в отношении двух фигурантов по делу о покушении на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении Бориса Богатырева и Ильяса Белхароева была избрана мера пресечения в виде заочного ареста сроком на два месяца.

Данное постановление суда было вынесено в связи с тем, что фигуранты дела были объявлены в международный розыск.

Приговор будет введен в исполнение с момента их задержания на территории России или с момента экстрадиции.

Ранее СК предъявил обвинение в организации террористического сообщества, а также совершении теракта предпринимателю Хасану Полонкоеву, арестованному по этому делу.

2 ноября 2019 года в Москве Ибрагим Эльджаркиев и его брат, работавший врачом в столичной клинике, были застрелены на улице Академика Анохина. Злоумышленник произвел не менее 10 выстрелов по своим жертвам.

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