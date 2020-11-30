Белорусскому оппозиционеру Тихановскому продлили срок содержания под стражей

Белорусскому оппозиционеру и блогеру Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей еще на три месяца, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката оппозиционера Наталью Мацкевич.

Таким образом, срок продлен до девяти месяцев — до конца февраля 2021 года. Предыдущий срок содержания под стражей у Тихановского истек 29 ноября.

Он является обвиняемым по уголовному делу о приготовлении к массовым беспорядкам в Белоруссии.

Адвокат предположила, что сроки могут быть продлены и после февраля, так как Тихановскому, в том числе, предъявлено обвинение по статье «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», то есть обвинение в тяжком преступлении.

Оппозиционер по-прежнему содержится в следственном изоляторе тюрьмы города Жодино Минской области, рассказала Мацкевич.

Ранее Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана. 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. После выборов Тихановская уехала в Литву, откуда продолжает свою политическую деятельность.

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