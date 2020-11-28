Тушканчиков в зоопарке Москвы поместили в холодильники на время зимней спячки
Обитающих в Московском зоопарке тушканчиков поместили в холодильные камеры на время зимней спячки. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что в этом году тушканчики впали в зимнюю спячку раньше обычного. Четыре-пять месяцев зверьки проведут в специальной холодильной камере, где поддерживается температура +2 — +4°C.
В естественной среде обитания период спячки у тушканчиков зависит от температуры воздуха и наличия пищи. Если еды много, грызуны могут не спать даже после наступления холодов. Обычно они впадают в спячку, когда температура опускается до +4°C.
Тушканчиков отправляют в холодильники, только когда они достигнут необходимого веса. В Московском зоопарке обитают пять особей.
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