Молдавия ввела режим ЧП на фоне продолжающейся пандемии

Власти Молавии приняли решение о введении в стране режима чрезвычайного положения на фоне продолжающейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, соответствующая мера вступает в силу с понедельника, 30 ноября, и продлится до 15 января.

Предполагается, что с начала следующей недели заведения общепита не будут открыты в период с 22.00 до 07.00. Кроме того, с субботы, 28 ноября, в стране запрещена работа ночных клубов, караоке и дискотек.

При этом Молдавия устанавливает ограничения на очное присутствие зрителей во время проведения научных конференций и спортивных мероприятий. Приостанавливается и работа театров, кинотеатров и домов культуры.

Согласно принятому решению, на дистанционную работу будут переведены те сотрудники, чье нахождение в офисе не является обязательным.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 61 млн заболевших, свыше 42,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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