Посол РФ заявил, что испытания «Спутника V» в Белоруссии доказали ее эффективность

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V» в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что клинические испытания показали высокую эффективность препарата, а именно 95%

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Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 61 млн заболевших, свыше 42,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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